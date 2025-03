La premier Giorgia Meloni, che ha sentito in queste ore il premier britannico Keir Starmer, parteciperà alla call con Londra dove saranno collegati anche diversi leader internazionali della coalizione dei "volenterosi" impegnata a garantire la sicurezza di Kiev. Lo si apprende in ambienti diplomatici internazionali.

La presidente ribadirà le posizioni già espresse in questi giorni su questo argomento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA