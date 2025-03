L'Anm: dal ministero richiesta di verbali sullo sciopero, inaccettabile

La giunta di Napoli dell'Anm esprime "preoccupazione" e "disapprovazione" per le "singolari" richieste da parte del ministero della Giustizia su quanto scritto dai magistrati nei verbali di rinvio delle udienze, per lo sciopero dello scorso 27 febbraio. In particolare, si sottolinea, si chiedeva se fosse stato allegato ai verbali un comunicato dell'Anm che, riferendosi alle proteste contro la riforma, prendeva spunto dalla vicenda della condanna del sottosegretario Delmastro in primo grado per rivelazione di segreto d'ufficio.

"La richiesta del ministero di avere conoscenza delle modalità di redazione dei verbali - senza che sia stata disposta un'ispezione ufficiale e servendosi della collaborazione dei dirigenti degli uffici interessati - rischia di risultare come un'inammissibile forma di sindacato sulle modalità di adesione allo sciopero dei magistrati", scrive l'Anm.

