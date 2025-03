Rai, approvato il nuovo contratto collettivo di lavoro

L'esito della consultazione referendaria tra i lavoratori Rai - con il netto sì all'accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro - sottoscritto tra azienda e sindacati, "rappresenta una tappa importante di coesione e passaggio necessario alla realizzazione del piano di trasformazione della Rai in una moderna Digital Media Company, previsto dal nostro Contratto di Servizio": a sottolinearlo è l'amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi.

L'accordo interessa circa 9.600 lavoratori del gruppo Rai (Rai Spa, Rai Way, Rai Com, Rai Cinema) tra quadri, impiegati e operai ed era scaduto dal dicembre 2022.

Il referendum ha visto un'ampia partecipazione dei lavoratori con una affluenza di oltre il 75% e una approvazione dell'accordo di rinnovo a grandissima maggioranza con una percentuale di voti favorevoli di circa l'80% dei lavoratori.

Era stato sottoscritto lo scorso gennaio da tutte le sigle sindacali: Slc-Cgil, Fistel Cisl, Ulcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazione, Snater,-Confsal Libersind.



