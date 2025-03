Il Papa stabile, medici decidono oggi niente bollettino

Non ci sono novità, la situazione del Papa è stabile, e per questo i medici hanno deciso di non redigere l'annunciato bollettino medico. Lo comunica la sala stampa vaticana. La situazione del Papa è stabile ma il recupero del Papa, considerata anche l'età, è lento. Quindi presumibilmente il bollettino medico verrà diramato domani sera ma verosimilmente i bollettini saranno poi meno frequenti, considerata la stabilità del Papa. E' quanto riferiscono fonti vaticane. Il Papa ha bisogno di tempo per recuperare, sottolineano le stesse fonti, ricordando che fa tutti i giorni fisioterapia sia motoria che respiratoria. Le dimissioni del Papa dall'ospedale non sono imminenti, non ci sono sostanziali novità, perché il Papa resta stabile. Per questo i medici incontreranno nuovamente la stampa quando lo riterranno opportuno e sostanzialmente quando avranno novità da comunicare. E' quanto spiegano ancora le fonti vaticane.





