Verso le elezioni Comunali il 25 maggio, ballottaggi e referendum l'8 giugno

Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, al decreto elezioni che consentirà di votare in due giorni (domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) già dalla prossima tornata di elezioni amministrative. La data per il primo turno delle comunali è stata individuata, viene riferito, nel 25-26 maggio mentre l'election day con i referendum sarà nelle date dei ballottaggi, l'8 e 9 giugno.

Dal Cdm via libera al ddl merito

Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo del disegno di legge merito presentato dal ministro della Pa Paolo Zangrillo. Tra le altre cose il ddl prevede che un dirigente possa proporre un proprio collaboratore per la qualifica di dirigente, senza concorso.

Ok alla delle riforma delle accise e alla proroga del concordato

Via libera alla riforma delle accise e alla proroga dal 31 luglio al 30 settembre dell'adesione al concordato preventivo, escludendo chi adotta il regime forfettari. Lo fa sapere il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, al termine del Cdm. Approvati anche il testo unico in materia di riscossione e, in prima lettura, un correttivo che introduce diverse misure di semplificazione in materia di adempimenti e versamenti.

"Con questi provvedimenti il governo conferma il proprio impegno nel percorso di ammodernamento del nostro sistema fiscale perseguendo gli obiettivi di certezza del diritto e di competitività della nostra Nazione. Rendiamo il nostro sistema più equo, moderno ed efficiente, per rispondere alle esigenze di cittadini e imprese", ha detto Leo.

