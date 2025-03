Pichetto: 'Il dl bollette complementare alle azioni del governo'

"L'intervento d'urgenza promosso con il dl bollette può essere considerato solo uno strumento complementare alle azioni di carattere strutturale che il governo sta portando avanti, non da ora, ma da inizio legislatura, per garantire un andamento più stabile e una riduzione dei prezzi". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto rispondendo al question time al Senato sulle misure strutturali per abbassare i costi dell'energia.

"Per incrementare la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e intensificare il percorso di disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, accanto allo snellimento e all'incremento dell'autorizzato, sono fondamentali i meccanismi di incentivazione - ha proseguito Pichetto - Il 28 febbraio è entrato in vigore il meccanismo del 'Ferx' che consentirà di approvvigionare un consistente contingente di nuova capacità rinnovabile a un costo più efficiente".

Con riferimento alle energivore, "con la misura dell'energy release, sono state presentate istanze per una richiesta di energia elettrica che supera i 70 Terawattora, per un potenziale di nuova generazione da rinnovabile di oltre 5 Gigawatt di potenza - ha detto il ministro - Accanto allo sviluppo della piattaforma Ppa, che permetterà la promozione di approvvigionamento di energia a lungo termine, stabilizzando il costo dell'energia per le imprese, sono in fase di valutazione ulteriori misure strutturali come quella relativa alla risoluzione della congestione virtuale della rete; quella inerente la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica; quella riguardante la cessione ai clienti finali, attraverso contratti pluriennali, di energia elettrica da fonti rinnovabile derivante da impianti incentivati". Per quanto riguarda il settore del gas naturale, "l'adozione del decreto per l'anticipazione delle aste per lo stoccaggio gas contribuirà al contenimento del costo del gas per le imprese a forte consumo" ha aggiunto Pichetto.

