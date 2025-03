Ok del Cdm alle modalità di esecuzione dell'Inno nazionale

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica previsto dalla legge 4 dicembre 2017, n. 181, recante norme per il riconoscimento del testo del «Canto degli Italiani» di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale Inno nazionale della Repubblica". E' quanto si legge nel comunicato finale del Cdm.

"Lo schema di decreto stabilisce le modalità di esecuzione dell'Inno nazionale nelle occasioni istituzionali e pubbliche.

Il provvedimento, che interviene per colmare una lacuna normativa, a sette anni dall'approvazione della legge, riguarda uno dei simboli distintivi della Repubblica e viene adottato in vista della celebrazione della «Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera», fissata dalla legge 23 novembre 2012, n. 222, per il 17 marzo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA