Aran, aumenti per gli statali fino a 500 euro. Zangrillo: "Sulla p.a falsa narrazione, da Cgil e Uil ostracismo"

"C'è una falsa narrazione che i numeri ancora una volta smentiscono". Così il senatore Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, commenta il rapporto sulle retribuzioni presentato oggi dall'Aran. "Dal rapporto emergono dati che fotografano la realtà e smentiscono tesi che alcuni sindacati continuano a sostenere. Il primo elemento rilevante riguarda l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie stanziate da questo governo per il rinnovo dei contratti dal 2022 e in prospettiva fino al 2027: 21 miliardi di euro. Mai prima d'ora erano state allocate così tante risorse e con tale anticipo rispetto alla scadenza dei contratti stessi", insiste Zangrillo parlando di "ostracismo ingiustificato da parte di Cgil e Uil nei confronti di questa tornata contrattuale".



Aran, aumenti per statali fino a 500 euro tra 2019 e 2027 - Le retribuzioni dei dipendenti pubblici potrebbero aumentare fino a oltre 500 euro al mese tra 2019 e 2027, secondo le previsioni dell'Aran. Il Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti stima per le funzioni centrali un incremento retributivo pro-capite del 20,43% pari a 562 euro per 13 mensilità.

Per gli altri contratti sono ancora in corso le negoziazioni per il triennio 22-24 ma le stime indicano, per la sanità, un possibile aumento di 530 euro al mese dal 2019 e il 2027 in aumento del 21,08%. Per scuola, istruzione e ricerca sarebbero 400 euro in più (+16,57%) e per le funzioni locali 395 euro (+16,68%).

