DIRETTA - Al question time in Senato interrogazioni su Pnnr e caro bollette

Al question time al Senato, l'attuazione o revisione del Pnrr domina i quesiti dei parlamentari rivolti al ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti che ha la delega al Piano. A presentarli, in particolare, sono il Pd e il M5s. I primi chiedono al ministro se "intenda confermare o smentire l'eventualità di una nuova revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e in caso di conferma, "se intenda fornire ulteriori informazioni con riguardo alle misure e agli interventi che potrebbero essere oggetto di revisione, rimodulazione o stralcio e se intenda fornire un quadro completo sullo stato dell'arte dell'attuazione del Pnrr".

I 5 Stelle chiedono di indicare eventuali misure "per completare l'attuazione del Pnrr entro il 30 giugno 2026" e quando "verrà definita la dotazione del Fondo sviluppo e coesione a carico delle amministrazioni centrali".

Un solo quesito per il ministro leghista dei Trasporti, Matteo Salvini, da parte dei parlamentari del suo stesso partito sui lavori di completamento dell'autostrada Asti-Cuneo, mentre tre quesiti sono rivolti al ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Tra gli altri, Italia viva si concentra sul caro bollette e i costi dell'energia ("chiede di sapere quali misure urgenti, di carattere strutturale, il ministro intenda adottare per abbassare i costi dell'energia - si legge nell'interrogazione - e calmierare le bollette pagate da cittadini e imprese, abbandonando il ricorso a interventi isolati di natura estemporanea") e il gruppo delle Autonomie sulla certificazione ambientale dei generatori di calore.

