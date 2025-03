A Milano nuovo assessore, Sicurezza a Sala

Giro di deleghe nella giunta di Milano guidata dal sindaco Giuseppe Sala che ha deciso di mantenere per sé le deleghe alla Sicurezza. Dopo le dimissioni dell'assessore alla Casa Guido Bardelli entra Fabio Bottero, ex sindaco di Trezzano sul Naviglio, Comune da lui guidato dal 2014 al 2024. Per lui ci saranno le deleghe all'Edilizia Residenziale Pubblica.

L'attuazione e implementazione del Piano straordinario della Casa passano invece all'assessore Emmanuel Conte che assume il ruolo di assessore al Bilancio, Demanio e Piano Casa.

L'assessore Marco Granelli che guidava la Sicurezza assume il ruolo di assessore alle Opere pubbliche, Cura del territorio, Protezione civile.

"Sono riservate alla diretta competenza del sindaco - spiega il Comune in una nota - le funzioni di indirizzo politico in materia di Polizia locale". Le funzioni di indirizzo politico relative alla sicurezza saranno presidiate dal Comitato strategico per la sicurezza e la coesione sociale che sarà presieduto da sindaco e vice sindaco.



