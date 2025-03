Youtrend, il riarmo divide gli elettori del centrodestra, tiepidi i leghisti

Secondo un sondaggio realizzato da Youtrend per Sky TG24 gli italiani sono divisi sull’aumento delle spese per la Difesa da parte del nostro Paese: il 43% si dice favorevole a portare la spesa sopra l'attuale 1,5% del PIL, il 43% che si dice contrario (il 14% non si esprime).

La questione divide anche gli elettori della maggioranza. I più convinti sono coloro che votano Forza Italia (59%) e Fratelli d’Italia (59%), i due partiti che al Parlamento europeo hanno votato compatti il libro bianco della difesa sostenuto da Ursula von der Leyen, così come è favorevole all’aumento delle spese per la Difesa il 55% degli elettori del Pd.

Più freddi i leghisti (47%), gli elettori di AVS (41%) e soprattutto quelli del Movimento 5 Stelle (27%).





Soldati italiani in Ucraina. il 41% è favorevole

Il 41% degli italiani è favorevole all'invio di truppe in Ucraina nell'ambito di una missione di pace dell'Onu, ma il 38% è contrario al coinvolgimento di militari italiani in qualsiasi caso.

Solo il 10% preferisce l'opzione di un invio di truppe italiane in Ucraina insieme ad altri Paesi Nato. C'è inoltre un 43% di elettori che aumenterebbe le spese militari (soprattutto tra chi vota FdI e Fi) e un altro 43% che si oppone a questa ipotesi (elettori del M5s in testa). È quanto si rileva nell'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky Tg24, secondo cui gli elettori italiani risultano divisi sui principali temi dell'agenda internazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA