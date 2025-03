Ok del Senato alla norma sulla ricostruzione post calamità, è legge

L'aula del Senato ha approvato il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità, che diventa legge. Ha avuto 83 voti favorevoli, nessuno contrario e 29 astensioni. Il Pd, Avs e Italia viva si sono astenuti, come anticipato nelle dichiarazioni di voto, mentre il M5s non ha partecipato al voto dopo aver lasciato l'Aula per protesta sul caso della deputata Scutellà. Il testo, approvato dalla Camera lo scorso 6 novembre, disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da calamità di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

