Cei: 'In Europa serve sviluppo, non tamburi di guerra'

L'Europa "ha bisogno di recuperare i suoi valori fondativi - pace, libertà, democrazia, diritti, giustizia sociale - facendo risuonare la propria voce di pace.

In un momento storico in cui si insiste sui temi della sicurezza e della difesa, è fondamentale che tali preoccupazioni non diventino tamburi di guerra". E' quanto si legge nel comunicato finale del Consiglio permanente della Cei.

I vescovi sottolineano "l'urgenza che gli investimenti pubblici siano indirizzati primariamente a sostenere le persone bisognose, le famiglie povere, le fasce sociali più deboli, ad assicurare a tutti adeguati servizi educativi e sanitari, a contrastare il cambiamento climatico. In quest'ottica, sarebbe opportuno riportare il tema dello sviluppo sostenibile al centro delle scelte politiche degli Stati e delle Organizzazioni internazionali, tra cui l'Unione Europea".



