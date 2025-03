12 anni di Bergoglio, domani messa a Sant'Apollinare

Domani, giovedì 13 marzo, nel 12º anniversario dell'elezione al soglio pontificio di Papa Francesco, il Rettore della Pontificia Università della Santa Croce, Fernando Puig, presiederà una messa, alle ore 12.45 nella Basilica di Sant'Apollinare. "Nel dodicesimo anniversario dell'elezione di Papa Francesco, la Pontificia Università della Santa Croce rinnova con affetto la propria vicinanza al Santo Padre, in particolare in questo momento in cui si trova ricoverato al Policlinico Gemelli", ha dichiarato per l'occasione il Rettore dell'Università, il sacerdote Fernando Puig. "In questi anni, il magistero di Papa Francesco ci ha costantemente richiamati alla centralità dell'annuncio del Vangelo, alla testimonianza della misericordia e a un impegno sempre più concreto nella cultura dell'incontro e della speranza. Come Comunità Accademica della Santa Croce, rinnoviamo il nostro impegno a formare sacerdoti, religiosi e laici capaci di portare avanti questa missione con competenza e spirito di servizio. Mentre eleviamo la nostra preghiera per la sua pronta guarigione, affidiamo il Papa alla protezione della Vergine Maria, chiedendo per lui il dono della forza e della serenità nel proseguire la sua missione a guida della Chiesa universale", ha concluso Puig.

"Nel dodicesimo anniversario del Conclave che lo vide eletto, il Rinnovamento nello Spirito Santo rinnova con affetto la propria vicinanza al Santo Padre, in particolare in questo momento in cui si trova ricoverato al Policlinico Gemelli". Lo afferma il presidente nazionale di Rns Giuseppe Contaldo. "In questi anni, il magistero di Papa Bergoglio ci ha costantemente richiamati alla centralità dell'annuncio del Vangelo, alla testimonianza della misericordia e a un impegno sempre più concreto nella cultura dell'incontro e della speranza".

"Mentre eleviamo la nostra preghiera per la sua pronta guarigione, come sta avvenendo sin dall'inizio della sua degenza, affidiamo il Santo Padre alla protezione della Vergine Maria, chiedendo per lui il dono della forza e della serenità nel proseguire la sua missione per la Chiesa universale", conclude il messaggio.



