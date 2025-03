Referendari,chiediamo garanzie su data,fuori sede e informazione

Garanzie sulla data del voto, sul coinvolgimento dei fuori sede e sull'informazione sulla consultazione popolare. Sono quelle che i comitati referendari chiedono in vista dell'incontro di domani a Palazzo Chigi sul voto per i referendum di primavera su cittadinanza e lavoro. Un incontro che dovrebbe avvenire con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Si tratta, ha sottolineato Riccardo Magi, segretario di +Europa, in una conferenza stampa con il leader della Cgil, Maurizio Landini, di "questioni che attengono all'esercizio della democrazia, alla pienezza dell'esercizio democratico per la quale serve anche informazione". "Che le persone siano informate - ha detto Landini - è un punto decisivo. La democrazia la si difende così.

Il voto è la nostra rivolta".

L'incontro che si terrà alle 15.30 sarà preceduto da un flash mob a piazza Capranica al quale parteciperanno anche le reti studentesche e giovanili che hanno aderito ai Comitati.



