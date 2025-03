FdI in piazza a Milano chiede le dimissioni del sindaco Sala

Fratelli d'Italia è scesa in piazza a Milano per chiedere le dimissioni del sindaco Giuseppe Sala e della giunta dopo l'arresto di un ex dirigente per le inchieste sull'urbanistica. Il flashmob si è tenuto in piazza della Scala, davanti a Palazzo Marini, prima della seduta del Consiglio comunale in cui formalizzerà le sue dimissioni l'assessore alla Casa Guido Bardelli le cui chat private con Giovanni Oggioni, l'ex funzionario arrestato, sono finite nell'inchiesta.

Parlamentari, consiglieri regionali e comunali del partito hanno portato in piazza uno striscione con la scritta 'Dimissioni. Sala e la sua giunta liberino Milano' e hanno scandito più volte la parola 'dimissioni'.

"Siamo qua per chiedere le dimissioni del sindaco Sala - ha detto il capogruppo di FdI in Comune, Riccardo Truppo -, la soluzione a tutti i problemi di Milano perché il caso urbanistica è solo la punta dell'iceberg". Per il deputato Marco Osnato "sono 14 anni che sosteniamo che c'è poca trasparenza, a noi le vicende giudiziarie non interessano c'è la procura e noi siamo garantisti ma non si può negare che sull'urbanistica leggiamo gli stessi nomi, vicende e conclusioni". Inoltre secondo il partito Sala deve "fare chiarezza sul Salva Milano che fino a pochi giorni fa ha sostenuto". "Noi possiamo dire che se il sindaco Sala si dimette è possibile che la norma Salva Milano possa avere un ulteriore cammino", ha concluso Truppo.



