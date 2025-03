L'opposizione insorge e attacca Meloni dopo le parole di Musk su Starlink

Dopo le dichiarazioni di Elon Musk su Starlink che sarebbe la "spina dorsale" dell'esercito ucraino e che se lo disattivasse la prima linea delle forze armate ucraine crollerebbe insorgono le opposizioni in Italia, a partire dalla segretaria dem Elly Schelin





Schlein, Meloni vuol ancora consegnare sicurezza a Musk?

"Se disattivo Starlink il fronte ucraino crolla" Elon Musk sta dimostrando che l'unica cosa che vuole è estendere il proprio impero economico, anche se questo vuol dire farlo sulla pelle di un popolo aggredito che in queste ore sta subendo l'ennesima offensiva. Come fa Giorgia Meloni a voler consegnare le chiavi della sicurezza nazionale italiana a Musk anche dopo aver sentito le sue ultime gravissime parole? Il governo cambi subito rotta e sul DL Spazio non si faccia dettare la linea da Musk. Senza una rete satellitare europea efficiente e competitiva la difesa europea non potrà mai esistere". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

Magi, da Musk trappolone Starlink, Meloni blocchi ogni trattativa

"Il sovranismo di Giorgia Meloni si ferma all'amichettismo con Elon Musk, a cui la nostra premier vorrebbe appaltare il sistema di telecomunicazioni del nostro Paese. Una svendita in piena regola per onorare l'asservimento di questo governo all'amministrazione Trump. Ma dopo la minaccia di Musk di spegnere il sistema satellitare all'Ucraina, è evidente il trappolone in cui stiamo per cadere. Meloni si fermi e interrompa ogni trattativa". Lo dichiara il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

"Ma questo deve essere anche un avvertimento per tutti coloro che credono nell'Europa e nella resistenza ucraina - continua - di fronte alla minaccia di Putin e Trump, il piano di von der Leyen appare ancora più necessario. Non si tratta di organizzare un'offensiva europea ma di preparare la resistenza europea. Per questo, serve che il piano vada di pari passo con programmi europei di difesa e non pregiudichi la costruzione di una difesa comune e soprattutto di una politica estera comune".

Bonafoni (Pd), parole Musk gravi, serve rete satellitare europea

"Le parole di Musk, secondo cui la disattivazione dei satelliti Starlink provocherebbe il crollo del fronte Ucraino, sono gravi e preoccupanti. Come può la presidente Meloni continuare a pensare di poter consegnare la sicurezza nazionale a un imprenditore che pensa alla crescita e all'affermazione del proprio impero economico? Musk non può dettare la linea, il Governo riveda il DDL spazio e lavori per una rete satellitare europea". Così in una nota la coordinatrice della segreteria nazionale del Partito democratico, Marta Bonafoni

Boccia, Meloni concorda con Musk su Ucraina? Venga a dirlo in Aula

"In pochi minuti Elon Musk ci ha regalato la summa del suo pensiero e, forse, di quello di Donald Trump, di cui è importante consigliere e collaboratore. 'Se disattivo Starlink il fronte ucraino crolla' e 'Dovremmo uscire dalla Nato, non ha senso che l'America paghi per la difesa dell'Europa' sono minacce pericolose. Siamo di fronte a considerazioni che gettano una luce inquietante sulla sicurezza del nostro paese, visti i rapporti del nostro governo con Starlink e visto che solo qualche giorno fa Giorgia Meloni ha affermato che per la difesa comune il nostro Paese si deve affidare alla Nato. A questo punto è ancora più necessario e urgente che Giorgia Meloni venga in Parlamento a spiegarci la posizione del nostro Paese". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia. "Su Starlink da più di un mese abbiamo presentato una interrogazione per la quale non abbiamo ancora avuto risposta - ha ricordato - Sarebbe ora che Giorgia Meloni smettesse di scappare dalle aule parlamentari e venisse a dirci se intende affidare la sicurezza del nostro Paese a un imprenditore che pensa solo ai propri interessi economici".

Borghi (Iv), affidarci a Musk è problema di sicurezza nazionale

"Musk ha dichiarato che gli USA devono uscire dalla NATO e lasciare l'Europa al suo destino. E affermando inoltre che senza Starlink il fronte ucraino crolla, conferma che affidarci monopolisticamente a lui (come stanno progettando in maggioranza e al governo) è un problema evidente di sicurezza nazionale. Cosa altro deve ancora accadere per farci capire che ci serve la difesa europea?". Lo afferma Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva e componente del Copasir.

