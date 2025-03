Fdi, su ddl Spazio polemiche sterili che penalizzano l'Italia

"Il DDL sull'economia dello Spazio appena approvato alla Camera è chiaro e comprensibile a tutti, basta leggerlo: regola l'attività degli operatori privati per accedere allo Spazio e prevede anche la possibilità di realizzare una costellazione nazionale, di cui peraltro lo studio di fattibilità è già stato commissionato dal Comint all'Agenzia Spaziale Italiana e consentirà di scegliere le migliori tecnologie garantendo la massima sicurezza, mentre l'Europa realizza e rende operativo Iris Square. Ha ragione il Ministro Urso, che dopo aver sollecitato l'Europa a recuperare i ritardi sulla politica spaziale anche nel recente incontro con il Commissario europeo allo Spazio Kubilius, afferma che chi fa polemica oggi su una legge che colma un vuoto normativo non sa di cosa parla o è in malafede e forse farebbe meglio a spiegare perché i precedenti governi non si fossero preoccupati di fissare le regole". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Mascaretti, relatore della legge sull'economia dello Spazio



