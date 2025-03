Auguri di Meloni a Salvini "per tutto ciò che abbiamo davanti"

"Buon compleanno, Matteo! Un augurio sincero per oggi e per tutto ciò che abbiamo davanti". Sono gli auguri via social della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al leader leghista e alleato di governo, Matteo Salvini che oggi compie 52 anni. Un augurio ripostato dallo stesso Salvini con un video di ringraziamento da Piazza Duomo a Milano ("52 volte GRAZIE a tutti voi per gli auguri") e una risposta dedicata direttamente alla premier: "grazie Giò".



"Buon compleanno Matteo Salvini" insieme a una foto con il leader della Lega, entrambi sorridenti e il mare alle spalle: è l'omaggio che il governatore del Veneto, Luca Zaia, fa a Salvini su X nel giorno del suo compleanno.

