Salvini: 'Sproloquiare su Musk è contro l'interesse nazionale'

"Ieri c'era l'approvazione in Parlamento del Ddl Spazio, c'erano le opposizioni che tiravano su dei cartelli perché ormai parlare di Musk è come sproloquiare in strada", ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un convegno sul nuovo codice della strada. "È una sciocchezza, è una piccineria, è anti-italiano, è contro l'interesse nazionale. Le offerte vanno valutate in base alla sostenibilità tecnologica ed economica, non in base ad altri ragionamenti", ha aggiunto.

"Si parla di Salva Milano e penso che il problema sono le centinaia di famiglie che hanno comprato la casa e ora non sanno se sono proprietari o no - ha aggiunto poi Salvini -. Centinaia di famiglie che non hanno più le chiavi di casa". "Avessero ascoltato - aggiunge - quello che qualcuno aveva proposto l'anno scorso non saremmo in queste condizioni, però con i se e con i ma non si va lontano. Adesso sicuramente il sindaco Sala saprà risolvere la situazione".

