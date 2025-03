Salvini: 'Mai un esercito Ue comandato da quel matto di Macron'

"L'esercito europeo comandato da quel matto di Macron che parla di guerra nucleare, no, mai": così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di un evento al Palazzo Lombardia di Milano.

"Il coinvolgimento dell'Ucraina nei negoziati è fondamentale - ha aggiunto -. Mi sembra che Zelensky, riconoscendo il protagonismo di Trump, abbia fatto una cosa saggia. Zelensky chiede la pace, Trump lavora per la pace, Putin vuole la pace" ma "a Bruxelles e a Parigi c'è qualche matto. Io penso che Macron", anche per "convenienza e per sopravvivenza politica, abbia una disperata esigenza di dare un senso alla sua ancor breve permanenza alla guida della Francia, però non lo faccia a nostre spese e dei nostri figli". Come Italia "vogliamo investire in sicurezza nazionale quindi se serve comprare equipaggiamento e mezzi e personale per la guardia costiera, per l'aviazione, per la marina, per l'esercito, per la polizia e per i carabinieri, ben vengano, però - ha concluso - l'esercito europeo comandato da quel matto di Macron che parla di guerra nucleare, no mai".



