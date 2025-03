E' morto Pasquale Laurito, la 'Velina rossa'

E' venuto a mancare stanotte a Roma, all'età di 97 anni, Pasquale Laurito, il decano della stampa parlamentare noto per aver dato vita nel 1978 alla 'Velina rossa', il foglio di informazioni parlamentari sul mondo della sinistra nato in contrapposizione alla 'Velina' bianca di Vittorio Orefice. Pasquale Laurito, che avrebbe compiuto 98 anni il 15 maggio, aveva lavorato a lungo con l'Ansa e per conto dell'agenzia aveva seguito il Partito Comunista. Di recente era stato insignito del titolo di commendatore della Repubblica.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA