Affitti brevi, il Cdm impugna la legge della Regione Toscana

"Il governo Meloni ha impugnato la legge della Regione Toscana sugli affitti brevi. Si tratta di un atto doveroso contro l'ennesimo tentativo velleitario di farsi le leggi da soli. Da parte della sinistra che governa la Toscana è una fuga in avanti di chi si dice contro l'autonomia e poi si fa le leggi in autonomia, quindi bene che sia arrivato questo provvedimento da parte del nostro esecutivo". Lo dichiara il senatore toscano di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi.





La legge della Regione toscana su rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast del 17 gennaio 2025 contiene disposizioni che "ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di libertà di impresa", violano "gli articoli 3, 41, 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione". Per questa ragione il Consiglio dei ministri ne ha deliberato l'impugnazione, come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione. È stata inoltre decisa dal governo l'impugnazione di un'altra legge della Toscana, il "Testo unico del turismo" del 31 dicembre 2024, perché alcune disposizioni "ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di libertà di impresa, concorrenza, ordinamento civile e penale, tutela del patrimonio culturale e professioni, violano gli articoli 3, 41, 42, 117, primo comma, secondo comma lettere e), l) ed s), e terzo comma della Costituzione".

Giani, sorprende impugnazione legge buonsenso affitti brevi

"Sorprende la clamorosa scelta del governo" di impugnare la legge toscana sul turismo "perché l'approccio della legge regionale è stato quello del buonsenso, del confronto e della concertazione con le categorie economiche. La legge fornisce una visione equilibrata del governo dei flussi turistici, un'attenzioni alle esigenze dei residenti delle grandi città e responsabilizza i Comuni". Così il governatore toscano Eugenio Giani sulla decisione del governo sulla legge che disciplina, tra l'altro, gli affitti brevi. "Siamo convinti del testo approvato quindi seguiremo l'iter giuridico istituzionale fornendo le nostre motivazioni".

