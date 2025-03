Schlein: 'Confermiamo critiche a piano Ursula, vogliamo cambiarlo'

"Noi confermiamo le critiche alle proposte avanzate da Von der Leyen e lavoreremo, siamo qui al vertice per cambiare queste proposte per farle andare nella direzione che chiediamo". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando a Start su SkyTg24 collegata da Bruxelles prima del vertice dei Socialisti.

"Siamo favorevoli a una difesa comune - ha aggiunto - e contrari al riarmo dei 27 Paesi, noi contestiamo a questo piano che le proposte agevolano la spesa nazionale in difesa che non produce difesa comune". Sarebbe inoltre, per la segretaria dem, un "errore madornale" prendere risorse dai fondi di coesione.



