Slittano le nomine Rai, non vanno in Cda

Niente nomine alle testate all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione Rai in programma domani. Secondo quanto si apprende, nel termine ultimo delle 24 ore dalla riunione non sono arrivati i curricula dei candidati da parte dell'Ad Giampaolo Rossi.

"Personalmente sono molto dispiaciuto che non siano arrivate proposte per procedere con le nomine alle direzioni attualmente in interim, cosa che io e la consigliera Simona Agnes richiediamo da tempo. Riteniamo che stabilizzare queste direzioni sarebbe stato un primo passo per garantire un'operatività serena all'azienda. Spero che da parte dell'Ad non vi siano ulteriori tentennamenti". Lo dice all'ANSA il consigliere anziano Rai e presidente facente funzioni Antonio Marano.

