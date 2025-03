Mons. Pena Parra, il Papa è consolato dalle tante preghiere

Il Papa è consolato dalle tante preghiere per la sua salute e questo movimento di preghiera per Papa Francesco è anche un segno dell'unità della Chiesa. Lo dice il Sostituto alla Segreteria di Stato, monsignor Edgar Pena Parra, in una intervista al Sir. Pena Parra è una delle poche persone che in questi giorni hanno incontrato il Pontefice ricoverato al Policlinico Gemelli.

"Quando ho potuto incontrarlo durante le visite che ho fatto al Gemelli insieme al cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, il Santo Padre ha espresso tanta riconoscenza per queste iniziative di preghiera e penso che sia per lui un grande segno di consolazione che il Signore gli sta regalando", ha detto all'agenzia dei vescovi.

"La preghiera per il Papa è un bellissimo affresco dell'unità della Chiesa", tiene a sottolineare in controtendenza rispetto alla narrazione di una Chiesa già divisa per la scelta di un nuovo futuro Pontefice. Mons. Pena Parra fa notare invece che, mentre Francesco affronta la malattia, "ci troviamo tutti insieme, come fratelli, a pregare per il nostro pastore", testimoniando affetto, vicinanza e solidarietà.

"Portando nel corpo i segni della fragilità e della malattia, come ogni essere umano, il Papa desidera essere ancora una volta un testimone del Vangelo, e per questo annuncia la presenza amorevole del Signore che si prende cura di noi e non ci lascia soli nel momento della prova", dice ancora Pena Parra, che è tra i più stretti collaboratori di Francesco. Il calvario che sta attraversando il Papa in questi giorni è "una testimonianza che incoraggia e sostiene tutti coloro che si trovano nella sofferenza e rinfranca il loro cuore. Il Papa che tante volte nel suo Magistero ci ha richiamati alla misericordia e alla tenerezza del Signore, anche nel momento della malattia vuole ricordarci che il Signore si prende cura di noi e non ci abbandona mai".



