Mattarella a Tokyo: 'L'apertura dei mercati è un valore da mantenere'

Tra Italia e Giappone c'è una "collaborazione piena basata sul rispetto e la fiducia reciproca. Sono principi e valori che auspichiamo vengano mantenuti e sviluppati nella comunità internazionale: sono quelli dell'apertura dei mercati, l'apertura alle cooperazioni vicendevoli nella consapevolezza di reciproco arricchimento e della interdipendenza che si crea e che sottolinea le condizioni per cui la pace è garantita nel mondo". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della sua partecipazione ad un evento alla sede di Confindustria Giappone a Tokyo alla presenza dei responsabili di imprese italiane e giapponesi.

"L'idea di un Indo-Pacifico libero e aperto è essenziale per lo sviluppo del mondo e un campo decisivo per l'alleggerimento delle tensioni e il contenimento di spinte all'esercizio di signorie in questi mari. Ancora una volta, l'alternativa è tra cooperazione e pretese di dominio", ha aggiunto. "Lo stretto rapporto che unisce Unione Europea e Giappone è frutto di un comune sentire: la consapevolezza che solo un rapporto tra eguali nella vita internazionale porta a vantaggi diffusi e che questo si basa sul diritto e sulle istituzioni disposte a questo scopo".

"Oggi la integrazione tra i due mercati è sempre più stretta, grazie all'accordo di partenariato economico siglato nel 2019 tra Tokyo e Bruxelles, che ha eliminato i dazi delle esportazioni europee verso il Giappone e viceversa, lontano da protezionismi di ritorno. L'economia giapponese, che si colloca tra le prime al mondo, si conferma così sempre più per il nostro continente interlocutore strategico, impegnata com'è anche nella costruzione di rapporti intercontinentali che sostengono la pace, la stabilità, la prosperità".

"Disegnare la società del futuro per le nostre vite è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno affinché trovino risposta gli interrogativi urgenti che si pone oggi l'umanità guardando al proprio avvenire" ha detto Mattarella, parlando alla Confindustria giapponese a Tokyo. "Chi sono i protagonisti di questi processi?", si è chiesto il presidente nel suo intervento. "Certamente queste sensibilità non devono trovare sorde le istituzioni ma un ambito come quello in cui ci troviamo - in due Paesi che si fondano su valori di libertà e democrazia - mi permette di sottolineare il ruolo insostituibile giocato dalle società civili - in questo caso in particolare dal mondo imprenditoriale - nell'aprire coraggiosamente nuove strade, nel testimoniare il capitale di coesione delle rispettive comunità. Sta a tutti noi metterci alla prova e mettere a frutto le risorse di cui disponiamo. Giappone e Italia - ha concluso - hanno già dimostrato di saper unire gli sforzi. Per continuare a crescere, insieme, in pace".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA