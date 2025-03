L'Anm, 'per Meloni la politica si sente attaccata'

"Abbiamo chiesto un maggiore rispetto per i magistrati, che vengono spesso accusati di produrre dei provvedimenti non giurisdizionali ma ideologici. Io ho chiesto con forza che questo atteggiamento possa essere modificato. I magistrati sono i primi a rifiutare evidentemente questa logica". Così il presidente dell'Anm Cesare Parodi dopo l'incontro con la premier Meloni a palazzo Chigi sottolineando che la presidente del consiglio "ha risposto che la politica a sua volta sente di essere attaccata in qualche misura".

"Io ho ribadito che i giudici e i magistrati possono sbagliare, non c'è dubbio, che accettiamo le critiche perché possiamo sbagliare come tutti - ha aggiunto - ma che siamo profondamente avviliti e feriti quando queste critiche hanno per oggetto non i nostri provvedimenti ma la nostra posizione ideologica che avrebbe, secondo la politica, condizionato le nostre scelte".



