Via libera della Camera al ddl che proroga di ulteriori 12 mesi (portandoli a 24) il termine entro cui emanare i decreti legislativi sul mercato dei capitali previsti dalla legge delega approvata nel marzo del 2024. I voti favorevoli sono stati 143, 88 i no e tre astenuti. Il testo, già approvato dal Senato, è legge. Il ddl contiene anche una nuova delega al governo riguardante la revisione del sistema sanzionatorio in materia.



