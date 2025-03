Urso: 'Valutiamo partecipazione minoritaria dello Stato nell'ex Ilva'

"Se gli attori dovessero chiederlo potremmo mettere in campo una partecipazione pubblica. Una partecipazione che ci consente di garantire meglio lo sviluppo industriale degli impianti evitando gli errori del passato, che sono stati fatti anche in questo campo". Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, a margine di una visita al Centro Enea del Brasimone (Bologna) a proposito dell'ex Ilva. "Non escludiamo affatto che ci sia una partecipazione largamente minoritaria dello Stato che possa accompagnare questo processo di rilancio produttivo e di riconversione industriale dai forni a caldo ai forni elettrici".

"L'azienda - sottolinea Urso - necessariamente deve essere guidata secondo un progetto industriale chiaro, come quello che si svilupperà poi e che consentirà anche l'esercizio pieno della Golden Power, così che ci siano tutte le garanzie sul piano finanziario, industriale, ambientale, ovviamente sanitario per fare di quel polo - e noi lo possiamo fare - un modello e un esempio in Europa. Sarebbe una grande battaglia vinta". L'ipotesi della partecipazione pubblica, aggiunge, la "stiamo valutando sulla base ovviamente anche delle proposte che i tre attori hanno in campo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA