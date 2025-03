Senato, nessuna informativa di Meloni su Consiglio Ue su Kiev

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non verrà in Senato a riferire sul Consiglio straordinario europeo dedicato alla crisi Ucraina. E' quanto emerso nella Conferenza dei Capigruppo che si è appena conclusa.

Le opposizioni protestano. A cominciare dal presidente dei senatori Pd Francesco Boccia: 'La decisione di non esserci ci dispiace molto. Siamo preoccupati. Sono settimane che chiediamo che venga a riferire in Parlamento, dal caso Almasri al fatto che vengano spiati giornalisti e ong, ma ha sempre rifiutato".

"Il fatto è che la maggioranza è divisa", commenta il capogruppo M5S Stefano Patuanelli .



"Purtroppo - osserva Boccia - non ci sarà alcuna informativa. Tutte le opposizioni hanno chiesto che Meloni venga in Aula prima di questo Consiglio straordinario del 6 marzo, ma ci hanno detto che non è nella condizione di venire e questo ci dispiace molto. Sono settimane che le opposizioni chiedono, dal caso Almasri alle vicende inquietanti del caso Paragon con giornalisti, preti e ong spiati, ma ci hanno detto che non verrà. E siamo molto preoccupati perché avremmo voluto capire prima di questo Consiglio straordinario quale sia la posizione del presidente del Consiglio sulla collocazione internazionale del nostro paese, sulla difesa comune, sull'Ucraina, sui dazi e in generale sull'Europa".

"Ma anche di fronte ad una gravissima crisi internazionale Giorgia Meloni ha deciso di non presentarsi. Ha privilegiato qualche trasmissione in Tv al Parlamento. Noi insistiamo e continuiamo a protestare. Chiediamo rispetto verso il Parlamento e lo chiediamo perché le tensioni maggiori con la maggioranza sono legate all'indebolimento del rapporto tra i diversi poteri dello Stato e questo ci preoccupa molto", sottolinea. "Se da un lato insistono in I Commissione ad andare avanti con le riforme che conoscete e poi dall'altra continuano a fuggire dal confronto dentro al Parlamento con le opposizioni questo ci preoccupa molto". "Ovviamente - incalza - il 18 marzo verrà qui, ma questo è un suo dovere farlo e noi rivendichiamo il diritto delle opposizioni ad avere il presidente del Consiglio a rispondere su un momento così delicato".

"Ci hanno risposto - prosegue Ivan Scalfarotto di Italia Viva - che prima dobbiamo farglielo fare questo Consiglio straordinario e poi verrà a riferire, ma a noi interessa sapere prima cosa lei andrà a dire. Mentre l'ordine internazionale che noi conosciamo da 80 anni sta crollando e altri Paesi prendono iniziative come la Francia e la Germania noi vogliamo sapere quale sarà la posizione dell'Italia" e "questo vertice - prosegue - sarà fondamentale per capire cosa farà l'Italia ora che gli Usa hanno deciso di non sostenere più l'Ucraina". "Se un vicepremier sente il bisogno di dire all'altro vicepremier 'tu occupati di Trasporti che alla politica estera ci penso io' - interviene Patuanelli - credo che sia sacrosanto che le opposizioni chiedano al governo di sapere se la linea sia quella di Tajani o di Salvini o nessuna delle due". "Ed è surreale - spiega - che non ci sia l'unanimità nel chiedere che su una vicenda così delicata e complessa non ci sia un dibattito in Parlamento. Se Meloni non se la sente di farlo vuol dire che ha sbagliato mestiere".

"E' la terza vicenda alla quale Meloni si sottrae - insiste il capogruppo di Avs Peppe De Cristofaro - non dimentichiamo la vicenda Almasri, poi la vicenda Paragon. Cioè su tutte le principali questioni degli ultimi tre mesi la presidente del Consiglio è assente". "Si sentono più sicuri a parlare al Copasir dove c'è il segreto e quindi l'opinione pubblica non viene a sapere", ribadisce Scalfarotto. "Copasir del quale - replica De Cristofaro - Avs continua a non far parte".

