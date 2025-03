Renzi torna sul caso Paragon:'Se fosse provato che don Ferrari era spiato è lesione del Concordato'

"L'Italia è diventato il Paese in cui ciascuno fa come gli pare tra intercettazioni, trojan e spie. Su questa roba qua, credetemi, non ci sta filando nessuno ma rischia seriamente di venire giù tutto. Ci sono giornalisti e attivisti politici spiati in modo non rispettoso delle regole del trojan israeliano. E forse anche della legge italiana. Se venisse provato che è stato spiato anche il sacerdote scelto dalla Cei per aiutare i migranti sarebbe una lesione del Concordato e della libertà religiosa. Se poi qualcuno avesse intercettato anche il Papa sarebbe uno scandalo mondiale. Di tutti questi temi, domandatevi perché, i media italiani non parlano. Io non mollo. Fossi l'ultimo a farlo, non mollo". Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi nella sua Enews, parlando del caso Paragon e di don Mattia Ferrari.

