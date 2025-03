Opposizioni, Meloni in Aula prima del consiglio di giovedì

"Rinnovo a nome del Pd la richiesta che la premier venga in Aula prima del vertice straordinario convocato per giovedì, non accettiamo che questa richiesta resti inevasa non può sottrarsi al confronto parlamentare". Lo ha detto in Aula alla Camera la capogruppo Dem Chiara Braga chiedendo che la premier riferisca sull'Ucraina. "Ancora una volta - ha accusato Braga - la presidente del Consiglio ha scelto ieri la tv anzichè quest'Aula" per esprimersi. "Non è possibile che continui a esautorare il ruolo del Parlamento", ha detto Fabrizio Benzoni di Az aggiungendo "siamo pronti anche a bloccare i lavori su questo". Alla richiesta si sono associate tutte le opposizioni.



