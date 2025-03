Mattarella: 'Con il Giappone grande sintonia e fiducia'

Prosegue la visita ufficiale del presidente della Repubblica Mattarella in Giappone

"In questi anni la collaborazione tra Italia e Giappone è cresciuta in ogni direzione. Abbiamo anche una piena sintonia nei consessi internazionali dall'Onu al G20. La staffetta nella presidenza del G7 ha ben espresso questa sintonia. C'è stato un ampliamento progressivo della collaborazione e questa visita di Stato ha questo fine, sottolineare la fiducia e la grande stima reciproca". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando a Tokyo il palazzo della Dieta nazionale, sede del Parlamento bicamerale del Giappone, dove ha incontrato il presidente della Camera dei consiglieri, Masakazu Sekiguchi.

Video Mattarella a Tokyo, colloquio e pranzo con l'imperatore Naruhito

Nelle prime ore della mattina Mattarella, era al palazzo imperiale di Tokyo per colloqui con l'imperatore Naruhito. Il capo dello Stato, era accompagnato dalla figlia Laura che si è trattenuta con l'imperatrice Masako. La coppia imperiale ha intrattenuto a pranzo il presidente Mattarella in un formato ristretto alle delegazioni. Sobrio il cerimoniale per una colazione in una sala con ampie vetrate con vista sui meravigliosi giardini del palazzo di recente costruzione che si trova al centro di Tokyo. Si tratta del primo appuntamento istituzionale del presidente nella sua lunga visita in Giappone che lo porterà anche a Kyoto ed Hiroshima.

