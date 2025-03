In Lombardia nuovo scontro sul velo tra Forza Italia e Lega

È ancora scontro tra Lega e Forza Italia sul velo in Consiglio regionale della Lombardia. Un tema "così delicato che deve essere affrontato rispettando le normative di legge e tenendo conto anche di come si è espresso il Consiglio e la sensibilità di tutti", ha sostenuto l'assessora all'Istruzione Simona Tironi (Forza Italia) che, rispondendo a una interrogazione del leghista Davide Caparini sul divieto di copertura del volto nei luoghi pubblici, ha aggiunto: "Non deve essere un tema ideologico ma deve rispettare diverse sfaccettature" come la libertà d'espressione religiosa e la sicurezza nelle scuole.

Una "supercazzola" per il leghista Caparini, secondo cui il velo "è simbolo di sottomissione delle donne" ed è "inaccettabile" che Forza Italia, ha aggiunto, "non difenda i diritti delle donne all'interno delle scuole". Il vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono (Pd), che in quel momento presiedeva la seduta, ha ripreso il leghista invitandolo a usare un linguaggio più consono.

"Lo dico col cuore a un alleato - ha detto il capogruppo di Forza Italia Fabrizio Figini -, è fuori luogo usare termini come 'supercazzola'. Il punto è sempre essere corretti all'interno dell'Aula".



