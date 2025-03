Nelle parole di von der Leyen c'è "una furia bellicista che noi contrasteremo in ogni modo. Il blu dell'Europa si tinge di verde militare". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Il blu dell'Europa si tinge di verde militare", ha aggiunto. In Ue, "l'unica voce che sentiamo è von der Leyen, con una lettera in cui, con visione strategica folle, parla di 800 miliardi in armi".



