Borsa: Milano peggiora ancora e cede il 3%

Piazza Affari peggiora ancora e perde il 3% in una giornata nera per le Borse europee, spaventate dai dazi annunciati da Donald Trump e preoccupate per l'arrivo di nuove tariffe all'indirizzo del Vecchio Continente.

A guidare le vendite sul listino milanese, sono Stellantis (-8,6%), Iveco (-5,6%), Stm (-5,4%) e Unicredit (-4,9%). In Europa soffrono i titoli più esposti all'export verso gli Usa, a partire dalle auto, gli energetici e le banche, i cui forti cali pesano su Piazza Affari. Francoforte cede il 2,5%, Madrid il 2,3%, Parigi l'1,6% e Londra lo 0,6%.



