Anm, sconcerta ipotesi di togliere polizia giudiziaria a pm

"Togliere polizia giudiziaria per le inchieste dei pm? Su questo sono agitato. È un'indicazione giornalistica e in teoria dovrei essere prudente. I miei colleghi sono stupiti e sconcertati: questa indicazione sarebbe in palese contrasto con una norma della Costituzione che non è oggetto della riforma, l'articolo 109". Così il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, a Un Giorno da Pecora, in merito a quanto riportato oggi dal Fatto, che ipotizza l'intenzione del ministro Nordio di togliere ai pm la guida della polizia giudiziaria per le inchieste. "Non è un tema previsto dall'incontro di domani con il presidente Meloni, ma è talmente delicato che gli augurerei un chiarimento, perché tutti i colleghi se lo aspettano. Ciò avvalora la nostra tesi sul problema della separazione delle carriere. Mi aspetto che anche gli avvocati dicano qualcosa", aggiunge.



