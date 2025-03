Meloni,toni apocalittici ma riforma non è contro magistrati

Affronterò l'incontro con l'Associazione nazionale magistrati "con uno spirito aperto, con grande rispetto. L'ho detto tantissime volte, io ho cominciato a fare politica quando hanno ucciso un giudice, un magistrato. Io ho per la magistratura un rispetto enorme. Questa non è una riforma fatta contro qualcuno, è una riforma secondo me necessaria per far funzionare meglio la giustizia. Penso che i toni apocalittici che in alcuni casi ho sentito siano assolutamente fuori luogo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di XXI Secolo, in onda questa sera su Rai1. "Sono disposta a confrontarmi, sono aperta, sono disponibile e penso che possa essere utile riportare il confronto nell'alveo nel quale deve stare, al di là delle posizioni che possono certamente essere differenti".



