Mattarella: 'Giappone Paese amico, tra noi crescente fiducia'

"Il Giappone è un Paese grande, importante ed amico" e con il quale l'Italia ha "un rapporto crescente di collaborazione, di stima e di fiducia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Tokyo una delegazione della comunità italiana presente in Giappone. Il capo dello Stato è arrivato in Giappone da poche ore per una visita di Stato di una settimana che lo porterà, oltre a Tokyo, anche a Kyoto ed Hiroshima.

"Il rapporto tra Giappone e Italia è crescente nell'amicizia, nella collaborazione e nella reciproca fiducia", ha spiegato il presidente Mattarella in un breve saluto che di fatto apre la sua visita di Stato in Giappone.

"Il rapporto tra Giappone e Italia è crescente nell'amicizia, nella collaborazione e nella reciproca fiducia", ha spiegato il presidente Mattarella in un breve saluto che di fatto apre la sua visita di Stato in Giappone.

La collaborazione tra due Paesi, ha aggiunto il capo dello Stato "è un elemento impalpabile che deriva dall'esperienza, dall'affidabilità, dalla stima". Naturalmente per costruire stima e fiducia serve un mix di impegni: "i rapporti tra i Governi, tra le Istituzioni, la diplomazia, e il lavoro dell'ambasciatore". Certamente serve anche "in maniera significativa" "l'esempio e l'esperienza con gli italiani che vivono qui, perché questo è quello che nella vita quotidiana nella società giapponese induce a valutare affidabilità, serietà, possibilità di collaborazione sincera, amicizia".

"Quindi - ha proseguito il Capo dello Stato nel saluto ai connazionali (circa settemila) - quello che fate è prezioso, per il vostro impegno personale, ma lo è per la Repubblica, perché crea un legame di fiducia e di stabilità di relazioni con i cittadini di un Paese che per noi è di primaria importanza, tanto che le collaborazioni vanno crescendo sensibilmente e cresceranno sempre di più".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA