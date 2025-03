Lega: Zaia, mai parlato di una mia candidatura

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, rispondendo oggi alle domande dei giornalisti a margine di un evento pubblico a Roncade (Treviso), ha ribadito di escludere una propria candidatura alla segreteria della Lega.

"L'ho sempre detto, e poi sono assolutamente impegnato in questa vicenda della Regione che non è poco impegnativa, dato che abbiamo un sacco di iniziative. Questa Regione - ha aggiunto - non l'abbiamo fatta diventare dormiente e continuiamo a governarla fino alla fine".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA