Per il Papa il quadro resta complesso

Il quadro sulla salute del Papa resta complesso, anche se da ieri non ha avuto altre crisi e se ha trascorso una notte tranquilla. E' per questo che resta la cautela dei medici che non hanno sciolto la prognosi e che hanno sempre detto che Papa Francesco non è fuori pericolo.

I momenti critici, ovvero le crisi che il Papa ha vissuto sabato scorso e ieri, sono all'interno di questo quadro che comunque è al momento complesso. E' quanto spiegano fonti vaticane.



