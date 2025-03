FdI: 'Meloni alle Camere 6 volte in 4 mesi. Polemica strumentale'

"Anche oggi le opposizioni decidono di imbastire una polemica strumentale e senza verità contro Giorgia Meloni e il governo. Meloni ha già in programma di riferire alle Camere per il prossimo 18 e 19 marzo in vista del Consiglio Ue. Per questa ragione, la richiesta è evidentemente del tutto strumentale e pretestuosa.

Meloni verrà 6 volte in 4 mesi dinanzi alle Camere con una media di molto superiore a quella dei precedenti governi. Tutto si può dire ma non che si sottragga al confronto. È evidente che questo deve svolgersi compatibilmente ai gravi e rilevanti impegni istituzionali della presidenza. D'altronde la pretestuosità è dimostrata dalla continua richiesta di venire in Aula per tutte le questioni che si sono affacciate in questo periodo. La gravità del momento dovrebbe indurre maggiore senso di responsabilità da parte delle opposizioni, mettendo da parte le occasioni di polemica". Lo dichiarano i capigruppo di FdI di Camera e del Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.

Pd, Meloni venga in Aula prima del vertice Ue del 6 sull'Ucraina

"Le immagini di ieri dallo Studio ovale hanno sconvolto il mondo. Siamo in una situazione internazionale senza precedenti e il comunicato della premier Meloni, giunto ben ultimo dopo altri leader europei, non fa chiarezza sulla posizione dell'Italia. Meloni deve spiegare al paese se ha intenzione di abbandonare l'Ucraina al suo destino, se pensa di distinguersi dal resto dell'Europa e come intende rispondere all'arroganza degli Stati Uniti e di Trump". Così in una nota Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo Pd alla Camera dei deputati e al Senato. Per i dem, Meloni "non può continuare a nascondersi e a scansare la questione di fondo: dove colloca l'Italia nel mondo in questo drammatico frangente. Basta video e comunicazioni tardive, venga in Parlamento già prima del vertice europeo straordinario del 6 marzo".

Renzi, Meloni subito in Parlamento, Europa si svegli

"Le immagini dello scontro di ieri alla Casa Bianca suscitano angoscia in tutto il mondo libero. L'Europa deve svegliarsi. Qui la situazione si è fatta drammaticamente seria: non è tempo di veline ai giornalisti amici. È il momento della politica, non delle influencer. Il Governo deve venire in Aula subito. Tocca a Giorgia Meloni, stavolta. Lei non può più fuggire come ha fatto con il criminale libico o con le intercettazioni illegali a giornalisti. Stavolta Giorgia deve metterci la faccia. Si cambi l'agenda dei lavori parlamentari. E la Premier venga alla Camera e al Senato. Ci dica quale posizione vuole esprimere nei vertici internazionali. Ascolti il Parlamento. E chiarisca all'opinione pubblica da che parte sta. Serve un dibattito parlamentare, subito. Meloni venga in Aula in questa settimana. L'Occidente ha bisogno di leader coraggiosi: può la nostra Premier fuggire ancora persino dal Parlamento?". A scriverlo sui social è il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi.

M5S, 'urgente Meloni riferisca a Camere prima del Consiglio Ue'

"Egregio presidente, il prossimo 6 marzo avrà luogo un Consiglio europeo straordinario, con all'ordine del giorno la guerra in Ucraina ed il rafforzamento della difesa europea. Si tratta di un Consiglio di immane rilevanza internazionale, in un contesto da ultimo segnato dall'incontro tra il Presidente degli Stati Uniti d'America ed il Presidente dell'Ucraina, nonché dall'approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell'Onu di una risoluzione presentata degli Stati Uniti. Riteniamo, pertanto, oggettivamente necessario che il governo - e, segnatamente il presidente del Consiglio dei Ministri - svolga sue comunicazioni in merito alle posizioni che intenderà assumere in occasione del suddetto Consiglio, tenendo conto degli eventuali indirizzi formulati dal Senato della Repubblica". Così in una lettera indirizzata ai presidenti di Camera e Senato, i capigruppo del M5s Stefano Patuanelli e Riccardo Ricciardi. "Le chiediamo, dunque, di voler urgentemente convocare una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, al fine di calendarizzare celermente le Comunicazioni del Governo in merito al Consiglio europeo straordinario del 6 marzo 2025, volte al coinvolgimento del Parlamento della Repubblica nella definizione della politica nazionale in sede europea", concludono.

