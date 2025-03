++ Cirielli, Paese che ti protegge non può essere insultato ++

"Credo che ci vogliano realismo e umiltà. Non credo che una persona, uno Stato che ti protegge in Europa con centinaia di migliaia di soldati, navi, aerei, che sono sulle spalle economiche degli Stati Uniti, possa essere insultato nel momento in cui chiede di rivedere le condizioni".

Lo dice il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli (FdI), commentando con i giornalisti a Potenza, a margine della presentazione del libro di Gennaro Sangiuliano su Trump, quanto avvenuto ieri alla Casa Bianca, tra il presidente Usa e Zelensky. "L'Europa deve lavorare con il fioretto, fare molta diplomazia per non perdere un alleato storico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA