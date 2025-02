Tribunale ministri acquisisce nuovi documenti su Sangiuliano

Il Tribunale dei ministri ha acquisito nuovi documenti riguardo all'inchiesta per peculato e rivelazione di segreto che vede indagato l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. A scriverlo è Il Fatto Quotidiano sull'edizione di oggi, fornendo aggiornamenti sulla vicenda legata ai viaggi e ai soggiorni istituzionali che tra giugno e agosto del 2024 l'allora ministro ha svolto insieme all'imprenditrice Maria Rosaria Boccia.

Nei giorni scorsi - scrive ancora il giornale - l'avvocato Silverio Sica, difensore di Sangiuliano, ha ricevuto dal Tribunale dei ministri un avviso di proroga delle indagini, scaduti i novanta giorni di tempo che il collegio di giudici aveva per chiudere l'istruttoria. Il collegio avrebbe quindi chiesto alla Procura di Roma di acquisire una parte dei documenti già depositati nell'altro fascicolo sul caso Sangiuliano-Boccia, quello che vede l'ex ministro parte lesa e la manager di Pompei indagata per lesioni e minaccia a corpo politico dello Stato.



