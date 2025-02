Meloni: 'Tre miliardi a famiglie e imprese contro il caro bollette'

"Oggi il governo ha stanziato 3 miliardi di euro per fronteggiare il caro bollette. Parliamo di circa 1,6 miliardi di euro per le famiglie e 1,4 miliardi per le imprese", ha detto la premier Giorgia Meloni in un video dopo il Consiglio dei ministri che ha varato il decreto bollette, mentre è in corso la conferenza stampa dei ministri a Palazzo Chigi.

"Con questo intervento le famiglie con reddito fino a 25mila euro di Isee, quindi la stragrande maggioranza potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta, significa che dovrete presentare il vostro Isee. E' un contributo che salirà fino a 500 euro per chi ha già i requisiti per il bonus sociale quindi i nuclei fino a 9.530 euro".

"Andiamo incontro anche alle imprese, in particolare tagliamo gli oneri di sistema per le piccole e medie imprese, assicuriamo così una riduzione delle prossime bollette che si aggira intorno al 20%".

"Oltre a un certo prezzo dell'energia, lo Stato ha deciso che rinuncerà all'Iva e destinerà l'eccesso di Iva alla riduzione delle bollette", ha aggiunto Meloni nel video.

Poi ancora: "Avremo finalmente delle bollette chiare grazie all'obbligo di trasparenza che imponiamo ai gestori".

La presidente del Consiglio ha spiegato di aver "inoltre costruito un meccanismo che ci consentirà di utilizzare in base all'andamento futuro dei prezzi dell'energia anche ulteriori 3 miliardi e 500 milioni di euro del Fondo sociale per il clima".

"Oggi il governo ha approvato anche un altro importante provvedimento per garantire energia sicura - ha aggiunto Meloni nel video -, pulita, a basso costo, capace di assicurare sicurezza energetica e indipendenza strategica all'Italia. Parlo ovviamente dell'energia nucleare sulla quale ora chiediamo al Parlamento di esprimersi".

Giorgetti: 'Alle bollette 3 miliardi, senza indebitamento'

Le misure del decreto bollette mobilitano complessivamente 3 miliardi, di cui 1,6 miliardi per le famiglie e 1,4 sul sistema imprese, ha spiegato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il cdm. "Le risorse vengono dalla Cassa servizi energetici e ambientali, il che evita di ricorrere a maggiore indebitamento e deficit", ha aggiunto. "La Commissione europea esercita il suo ruolo e anzi lo deve fare. Poi noto anche che ogni singolo Paese Ue si muove anche per conto proprio. Questo è un dato di fatto. Bene o male bisogna che ciascuno si muova anche per conto proprio", ha risposto Giorgetti rispondendo a chi gli domandava un commento sulla strategia di Ursula von der Leyen che sta cercando di chiudere accordi commerciali come il Mercosur o quelli con Messico e India. Secondo Giorgetti si "prende atto di una situazione: che probabilmente l'Amministrazione americana ha questo tipo di approccio, almeno questo io ho capito".

"Tra una settimana o poco più avremo i dati definitivi per il 2024. Per il 2025 e 2026 dovremo sicuramente aggiornare le previsioni macroeconomiche, lo si fa ogni anno, lo dobbiamo fare a maggior ragione adesso", ha aggiunto poi il ministro interpellato sui dati del Pil. Ha anche evidenziato che ci troviamo in una "situazione di grande incertezza perché quello che accadrà con riferimento alla crescita in Europa e anche in Italia a questo punto è un grosso punto interrogativo".

Pichetto: 'Il nucleare per energia pulita, economica e sicura'

"Con il decreto bollette diamo un aiuto che i cittadini sentiranno concretamente già nelle prossime settimane. Ma noi abbiamo anche una grande responsabilità verso le future generazioni - ha spiegato in Cdm il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, presentando il disegno di legge delega sul nucleare -. Dobbiamo garantire loro energia più pulita, economica e sicura per un'Italia che vuole crescere ed essere più competitiva. E questo è il senso della legge delega sul nucleare che abbiamo approviamo oggi. È un progetto ambizioso su cui siamo aperti a confrontarci con tutti coloro che, al di là di ogni impostazione ideologica, hanno davvero a cuore il futuro, la sicurezza e la crescita del Paese".

