Meloni, aiuto bollette da 500 euro per chi ha bonus sociale

"Con questo intervento le famiglie con reddito fino a 25mila euro di Isee, quindi la stragrande maggioranza potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta, significa che dovrete presentare il vostro Isee. E' un contributo che salirà fino a 500 euro per chi ha già i requisiti per il bonus sociale quindi i nuclei fino a 9.530 euro". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso mentre a Palazzo Chigi è in corso la conferenza stampa di presentazione del decreto bollette da parte dei ministri competenti.



