Il decreto bollette oggi sul tavolo del Cdm

Estendere la platea del bonus sociale bollette, alzando la soglia Isee a 25mila euro e con un meccanismo che assicuri più risorse ai più vulnerabili. Aiuti per le imprese, sia energivore che pmi. Misure per efficientare il sistema. Lo scheletro del decreto bollette è pronto per il consiglio dei ministri di oggi alle 11.30: un vertice di governo ha sciolto gli ultimi nodi e preso le decisioni politiche, mettendo sul piatto circa 3 miliardi per un trimestre, divisi equamente tra famiglie e imprese, per garantire "un sostegno concreto" di fronte all'emergenza del caro-energia.

Bocciata la prima bozza del provvedimento, che non l'aveva soddisfatta perché non abbastanza "efficace", la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha convocato i suoi a poco più di 12 ore dal cdm per verificare gli approfondimenti chiesti e tirare le fila. Presenti i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, il sottosegretario per l'Attuazione del programma Giovanbattista Fazzolari, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto. Collegati invece il titolare del Pnrr Tommaso Foti e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di rientro dal G20 finanziario in Sudafrica. Al tavolo anche il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Le diverse ipotesi, accompagnate dalle simulazioni dei tecnici, sono state discusse e vagliate, e alla fine è stata presa una decisione politica.

