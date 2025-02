I 94 anni di Dini, 'festeggio con mia moglie in Costa Rica'

'Domani compio 94 anni, ma la mia età biologica è molto inferiore, me ne sento al massimo un'ottantina. Cosa farò? Stasera tardi prendo un volo per il Costa Rica, dove ho una casa, domani sera festeggerò con una grande torta a San Josè. Lo racconta a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Lamberto Dini, ex presidente del Consiglio dopo il primo governo Berlusconi e quello di Prodi, ministro degli Esteri e direttore della Banca d'Italia.

Dalla sua vita all'attualità. 'Trump? È uno spericolato uomo d'affari e si comporta come tale anche ora che è presidente. La spericolatezza però gli farà perdere consensi sia in patria che all'estero, ne sono certo'. 'I dazi all'Europa? Penso che se li metterà si rivolgeranno contro gli Stati Uniti', taglia corto Dini.



