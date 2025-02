Fontana: 'Io inopportuno per il Ministero, non per Schillaci'

"Non è il ministro che dichiara inopportuno il mio linguaggio ma è il ministero, precisazione essenziale". Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervistato da Tgcom 24, ritorna sulla polemica a distanza con il ministero della Salute per la classifica sui livelli essenziali di assistenza garantiti dalle Regioni.

"Non è neanche vero che la sanità è stata bocciata. Ma non era la classifica che mi ha fatto inviperire - ha aggiunto Fontana - ma il fatto che siano stati usati parametri assolutamente inaccettabili e criticabili e che ogni tanto si inseriscono e ogni tanto no".

"La cosa più grave - ha aggiunto il governatore - è che noi avevamo già fatto rilevare ai burocrati del ministero come ci fossero anomalie in questi parametri e la risposta è stata 'ormai il conto è stato fatto e non possiamo più tornare indietro', una situazione inaccettabile che non risponde all'esigenza di chiarezza e di far conoscere la reale situazione".

Fontana ha sottolineato che la Lombardia ha ricevuto una penalizzazione "in merito a una questione legata al ricovero di 1400 ragazzi malati o di asma o di gastroenterite, la contestazione assurda è che li abbiamo ricoverati e non avremmo dovuto farlo. Fare una valutazione di questo genere per 1400 ricoveri rispetto a un milione e 350mila ricoveri che facciamo ogni anno - ha spiegato - mi sembra una cosa inopportuna e inappropriata che non risponde alle esigenze di essere chiari".



"L'eccellenza sono i nostri medici, i nostri infermieri e il funzionamento della nostra sanità. Ci sono delle pecche, certo, che riguardano tutto il Paese" come "il fatto della mancanza di medici e di infermieri causata da una cattiva, pessima, programmazione svolta dai governi passati", ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia.

Per Fontana, i governi precedenti "non si sono resi conto che stavano avviandoci al picco di medici che andavano in pensione e non si sono resi conto che il numero dei pensionati era molto maggiore rispetto a quelli che venivano immessi nel mondo sanitario. Questo - ha sottolineato - ha creato un deficit di cui oggi stiamo pagando le conseguenze. Stiamo purtroppo costringendo i nostri medici e infermieri a lavorare di più per cercare di recuperare questa situazione".

Con il Pnrr si sta lavorando alla realizzazione delle case e degli ospedali di comunità: "Le stiamo realizzando e siamo rispettosi degli impegni che ci eravamo assunti con il governo. In alcuni casi - ha spiegato - le case di comunità trovano la collaborazione dei medici di medicina generale e allora si dimostrano delle vere eccellenze piene di servizi. Perché si alleggerisce il lavoro dei pronto soccorso e degli ospedali e diventano un punto di riferimento per le cure primarie".

In altri casi "i medici di medicina generale non collaborano e, ritornando alla carenza di medici, queste case di comunità lavorano ma non con l'intensità e l'efficacia delle altre". Quindi "è chiaro che questo è un primo argomento che deve essere risolto e bisogna cercare di mettere nelle condizioni tutti i medici di medicina generale di lavorare all'interno delle case di comunità.

E poi - ha concluso - bisogna utilizzare la tecnologia come la telemedicina per dare quelle risposte sempre più vicine al cittadino. In ospedale si deve andare solo per le situazioni più gravi. Oggi, molte volte, assistiamo a una inappropriatezza di richieste, molte persone vanno al pronto soccorso e non ci dovrebbero andare o vengono sottoposte ad esami che non dovrebbero essere erogati".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA